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- Dennis Man'ın menajeri: Oyuncumuz Parma'da mutlu
Dennis Man'ın menajeri: Oyuncumuz Parma'da mutlu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Dennis Man için menajerinden açıklama geldi. Rumen futbolcunun Parma'da mutlu olduğu söylendi.
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 11:29
- Güncelleme : 09.12.2021 - 11:42
Ara transfer dönemi yaklaşırken transfer hareketliliği artıyor.
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den, transfer açıklaması geldi.
“PARMA’DA MUTLU”
Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray hakkındaki transfer söylentilerini yalanlarken Dennis Man'ın Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.
Dennis Man, ocak ayında Steaue Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon Serie B'de 9 maça çıkan Dennis Man, takımına 2 gollük skor katkısında bulundu.