Depay: Barcelona benimle ilgileniyor

Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğinin farkında olduğunu söyledi.

Memphis Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, NOS'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Menajerimden çok şey duymadım. Benimle ilgilendiklerini biliyorum ama daha fazlası şey söyleyemem çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önce PSV ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana Lyon'da top koşturuyor.