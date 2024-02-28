Derbiye scout akını! Devler, Semih Kılıçsoy için geliyor

Beşiktaş'ın yıldız adayı Semih Kılıçsoy, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.
Ülkemizin Arda Güler'den sonra umut bağladığı bir başka isim olan genç futbolcu için Avrupa devlerinin scoutları da adeta yarışa girdi.
Ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran 18 yaşındaki futbolcu için hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisine de scout (gözlemci) akını olacak.
Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız adayını Borussia Dortmund, Newcastle United, Atletico Madrid ve Arsenal başta olmak üzere birçok takımın tribünden takip edeceği öğrenildi.
"İnşallah yeneceğiz" demişti
Semih Kılıçsoy da 28. haftada oynanacak derbi için de iddialı açıklamalar yapmıştı.
Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz.
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