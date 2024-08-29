Derrick Köhn, Almanya'ya geri dönüyor! Bundesliga ekibi peşinde Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen'in talip olduğu iddia edildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys'a elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve Young Boys'la oynanan rövanş maçının ikinci yarısının başında oyundan aldığı Derrick Köhn, Almanya'ya geri dönebilir.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'ın sol beki Köhn ile Bundesliga ekibi Werder Bremen'in ilgilendiği ileri sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alman takımı, görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alman sol bek, sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz şubat ayında Hannover'den transfer olmuştu.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.