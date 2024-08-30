Derrick Köhn, Werder Bremen'e kiralandı Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Derrick Köhn'ün Bundesliga ekibi Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte bir veda yaşandı.

Galatasaray, sol bek bölgesinde görev alan Derrick Köhn'ün takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, 5 milyon 125 bin euro satın alma opsiyonu ve 400 bin euro şarta bağlı bonusla birlikte Köhn'ün Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralandığını KAP'a bildirdi.

GALATASARAY AYRILIĞI AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.

GALATASARAY'DA 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Köhn'ü geçtiğimiz sezon devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3.35 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 19 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.