Derrick Köhn'ün talipleri her geçen gün artıyor

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Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn, başarılı performansıyla transfer gündemini meşgul ediyor.

Bundesliga’da bu sezon dikkat çeken bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki sol bek, Werder Bremen’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

BUNDESLIGA’DA PARLIYOR

Bu sezon Bundesliga’da 12 maçta görev alan ve ikinci golünü kaydeden Köhn, performansını her geçen gün yükseltiyor.

Werder Bremen’in hem savunmada hem de hücumda katkı sağlayan Köhn’ün performansından oldukça memnun olduğu belirtiliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU MASADA

Galatasaray ile Werder Bremen arasında yapılan anlaşmada, Alman kulübünün Köhn’ü 5 milyon 125 bin euro karşılığında kadrosuna katma hakkı bulunuyor.

Sezon sonuna kadar bu opsiyonu değerlendirme şansı olan Werder Bremen’in henüz kesin bir karar almadığı ancak oyuncunun performansını göz önünde bulundurarak opsiyonu kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

PREMIER LİG TAKİBİNDE

Derrick Köhn, sadece Werder Bremen’in değil, Avrupa’nın önde gelen liglerindeki kulüplerin de radarında.

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin oyuncuyu canlı olarak izlediği ve transfer listelerine eklediği öğrenildi. Ayrıca İtalya’dan bazı kulüplerin de Köhn’le ilgilendiği gelen haberler arasında.

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Köhn, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 19 maçta görev almış, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de başlamıştı.

Türkiye'deki döneminde 1 gol kaydeden futbolcu, hem savunma hem hücum anlamında etkili bir isim olarak öne çıkmıştı.