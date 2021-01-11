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    Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

    Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 12:30
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    Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa, Hollanda'da PSV Eindhoven formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen ile 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

    PSV'DEN TRANSFER

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

    Derrick Luckassen Kasımpaşa da #1

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