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    Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro

    Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro

    Fenerbahçe, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamazken, İtalyan gazeteci Di Marzio'dan Jose Sosa'yla ilgili ilginç bir iddia geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 11:55
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    Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro

    Fenerbahçe, Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur, Thiam ve Sinan'ın ardından Sosa'yı da açıklamaya hazırlanıyor.

    Önce gün İstanbul'a getirilen Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki futbolcuya ne kadar ücret ödeyeceği merak konusu olmuştu.

    İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Trabzonspor'un teklifini reddeden tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Di Marzio, Sosa'nın 2 yıllık kontrata imza atacağını ve yıllık 3 milyon euro kazanacağını söyledi.

    Bilindiği gibi Fenerbahçe yönetimi, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamıyor.

    Di Marzio: Sosa nın maaşı 3 milyon euro #1

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