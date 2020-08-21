Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro

Fenerbahçe, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamazken, İtalyan gazeteci Di Marzio'dan Jose Sosa'yla ilgili ilginç bir iddia geldi.

Fenerbahçe, Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur, Thiam ve Sinan'ın ardından Sosa'yı da açıklamaya hazırlanıyor.

Önce gün İstanbul'a getirilen Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki futbolcuya ne kadar ücret ödeyeceği merak konusu olmuştu.

İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Trabzonspor'un teklifini reddeden tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Di Marzio, Sosa'nın 2 yıllık kontrata imza atacağını ve yıllık 3 milyon euro kazanacağını söyledi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe yönetimi, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamıyor.