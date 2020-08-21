- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro
Di Marzio: Sosa'nın maaşı 3 milyon euro
Fenerbahçe, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamazken, İtalyan gazeteci Di Marzio'dan Jose Sosa'yla ilgili ilginç bir iddia geldi.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 11:55
Fenerbahçe, Mert Hakan, Novak, Gökhan, Caner, Barış Sungur, Thiam ve Sinan'ın ardından Sosa'yı da açıklamaya hazırlanıyor.
Önce gün İstanbul'a getirilen Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki futbolcuya ne kadar ücret ödeyeceği merak konusu olmuştu.
İstihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Trabzonspor'un teklifini reddeden tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Di Marzio, Sosa'nın 2 yıllık kontrata imza atacağını ve yıllık 3 milyon euro kazanacağını söyledi.
Bilindiği gibi Fenerbahçe yönetimi, yeni transferlerin alacakları ücretleri açıklamıyor.