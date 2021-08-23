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Diaby, Al Jazira'ya transfer oldu
2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby, Al Jazira ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 11:07
- Güncelleme : 23.08.2021 - 11:22
2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.
Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu, geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti.
40 MAÇTA 6 GOL
30 yaşındaki futbolcunun, Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Abdoulay Diaby, Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı.