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    Diaby, Al Jazira'ya transfer oldu

    2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby, Al Jazira ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:22
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    Diaby, Al Jazira'ya transfer oldu

    2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.

    Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu, geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti.

    40 MAÇTA 6 GOL

    30 yaşındaki futbolcunun, Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

    Abdoulay Diaby, Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı.

    Diaby, Al Jazira ya transfer oldu #1

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