Diaby Beşiktaş'a dönmek istemiyor

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby, siyah-beyazlılara kapıyı tamamen kapattı. Tecrübeli futbolcu Club Brugge'e gidiyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeniden kiralama teklifi olmasına rağmen transferin önünü kapattı.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Portekiz gazetesi O Jogo'da yer alan habere göre; Abdoulay Diaby'nin Beşiktaş'tan halen alacaklarının olduğu, bunların ödenmediği ve bu nedenle 29 yaşındaki Malili oyuncunun geri dönmek istemediği ifade edildi.

Abdoulay Diaby'e Club Brugge'den de kiralama teklifi olduğu ve bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Belçika ekibinin 2 milyon euro'luk maaşının da tamamını karşılayacağı bilgisi verildi.

Abdoulay Diaby, geçen sezon Süper Lİg'de çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.