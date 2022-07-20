Diagne geldi, Pesic gitti

Mbaye Diagne'yi transfer eden Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'i elden çıkardı.

Süper Lig'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren takımlardan biri de Fatih Karagümrük.

İstanbıl ekibi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı. Diagne'nin gelmesiyle Karagümrük Pesic ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'deki performansıyla bir ara Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Aleksandar Pesic yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

1 yıl daha sözleşmesi vardı

Ülkesinin köklü kulübü Kızılyıldız'a transfer olan Aleksandar Pesic'in Fatih Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Oyuncuyu bonservis bedeliyle elden çıkarmak isteyen Süleyman Hurma, Sırp ekibinin teklifini kabul etti. Sırp golcü Kızılyıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Fatih Karagümrük formasıyla toplam 31 maça çıkan Aleksandar Pesic 14 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.