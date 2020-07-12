- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Diagne'den Trezeguet paylaşımı
Diagne'den Trezeguet paylaşımı
Trezeguet'e photoshopla Galatasaray forması giydiren Diagne, paylaştığı fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 10:50
Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Mbaye Diagne'den ilginç bir paylaşım geldi.
Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan Trezeguet'in montajlı bir fotoğrafını paylaşan Senegalli futbolcu, transfer iddialarını artırdı.
Trezeguet'e photoshopla Galatasaray forması giydiren 28 yaşındaki futbolcu, "Kardeşim seni seviyorum.'' notunu düştü.
G.SARAY, ASTON VİLLA'NIN KÜME DÜŞMESİNİ BEKLİYOR
Şu anda Aston Villa forması giyen Mısırlı futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılı yönetim, resmi teklif için İngiliz ekibinin küme düşmesini bekliyor.
19. sıradaki Aston Villa'nın Championship'e düşmesi halinde transferin daha kolay olacağını düşünen Cimbom, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.