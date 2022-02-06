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    Diagne'nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedilecek

    Galatasaray, en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 09:11
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    Diagne'nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedilecek

    Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarıkırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı.

    Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    GEÇİCİ FESİH ANLAŞMASI SAĞLANDI

    En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.

    Diagne nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedilecek #1

    GERVINHO FORMÜLÜ

    Trabzonspor'un Gervinho ile sözleşmesini geçici olarak feshetmesini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, aynı formülü Diagne için uyguladı.

    Diagne yerine Omar'a lisans çıkartılacak. Santos'ta forma giyen Brezilyalı stoper Robson Reis ise sezon sonu için düşünülüyor.

    Diagne nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedilecek #2


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