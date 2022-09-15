Didier Deschamps'ın gözü Galatasaraylı Boey'de

Genç sağ bekin, Fransa Teknik Direktörü Deschamps tarafından takibe alındığı ve bu nedenle Kamerun ile Dünya Kupası’nda oynama teklifini geri çevirdiği belirtiliyor.

Sacha Boey çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.

Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu.

Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.

Kamerun adına oynamaktan vazgeçti

Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti.

Bu flaş kararın arkasında yatan neden ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u telefonla aradı.

"Deschamps seni takip ediyor"

Yapılan görüşmede Boey'a, teknik direktör Didier Deschapms'ın performansını takip ettiği iletildi. Bu önemli gelişme sonrası da Fransız futbolcunun Kamerun'un teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Boey'un şu anda Fransa'nın sağ bek pozisyonundaki geniş oyuncu havuzuna dahil edildiği belirtiliyor.