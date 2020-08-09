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- Diego Angelo Gençlerbirliği'nde
Diego Angelo Gençlerbirliği'nde
Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Diego Angelo'yu kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 09.08.2020 - 16:01
Gençlerbirliği, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor forması giyen Diego Angelo'yu transfer ediyor.
STOPERDE 3 GOL 2 ASİSTLİK KATKI
beIN Sports'un haberine göre; başkent ekibi 34 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.
Diego Angelo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.