Diego Angelo Gençlerbirliği'nde

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Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Diego Angelo'yu kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor forması giyen Diego Angelo'yu transfer ediyor.

STOPERDE 3 GOL 2 ASİSTLİK KATKI

beIN Sports'un haberine göre; başkent ekibi 34 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.

Diego Angelo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.