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    Diego Angelo Gençlerbirliği'nde

    Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, Diego Angelo'yu kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 16:01
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    Diego Angelo Gençlerbirliği'nde

    Gençlerbirliği, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor forması giyen Diego Angelo'yu transfer ediyor.

    STOPERDE 3 GOL 2 ASİSTLİK KATKI

    beIN Sports'un haberine göre; başkent ekibi 34 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.

    Diego Angelo, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

    Diego Angelo Gençlerbirliği nde #1

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