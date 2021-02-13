Diego Costa, 15 yıl sonra ülkesine dönüyor

Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa, Brezilya ekibi Palmeiras'a transfer oluyor.

Luis Suarez transferinin ardından Atletico'da ikinci plana düşen Diego Costa, sözleşmesini sona erdirerek bonservisini eline almıştı.

PALMEIRAS'LA ANLAŞMAK ÜZERE

Ara transfer döneminde takım bulamayan golcü futbolcunun Palmeiras ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Libertadores şampiyonu Palmeiras'ın 2 yıllık teklifini kabul eden Diego Costa'nın transferinin çok geçmeden açıklanması bekleniyor.

15 YIL SONRA DÖNÜYOR

En son 2006'da doğduğu ülke Brezilya'dan Braga'ya transfer olarak Avrupa'ya açılan Diego Costa, Palmeiras transferi gerçekleşirse 15 yıl aradan sonra ülkesine dönmüş olacak.

Diego Costa 2014 yılında İspanyol vatandaşlığı alarak İspanya Milli Takımı'nda forma giymişti.