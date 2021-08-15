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    Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

    Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

    Beşiktaş'la adı sık sık anılan Diego Costa Atletico Mineiro'ya imzayı attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 12:02
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    Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan ama maliyeti nedeniyle anlaşma sağlanamayan Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu.

    Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya imza attı.

    Diego Costa, Atletico Mineiro ya transfer oldu #1

    “ARTIK ATLETICOLUYUM”

    32 yaşındaki İspanyol golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben Diego Costa. Artık Atleticoluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Brezilya'nın en tutkulu taraftarına destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak transferini duyurdu.

    Tecrübeli golcü 1 Ocak 2021'de Atletico Madrid ile yollarını ayırmıştı.

    Diego Costa, Atletico Mineiro ya transfer oldu #2

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