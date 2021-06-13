Diego Costa, Beşiktaş için indirime gitti

Beşiktaş'la transfer görüşmesi gerçekleştiren Diego Costa, alacağı ücrette indirime gitti.

Şampiyonlar Ligi için yıldız bir golcüyü mutlaka kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş , Diego Costa ile uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak Atletico Madrid’de görev yapan ve bonservisi elinde olan Costa, talep ettiği 4.5 milyon Euro’dan, 2.5 milyon Euro’ya kadar indi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ancak Siyah- Beyazlılar, 2.3 milyon Euro’nun yanı sıra şampiyonluk bonusu önermişti. Son gelen haberlere göre 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Artık Kara Kartal’ın, Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Costa bombasını patlatması bekleniyor.

DZEKO DA TRANSFER LİSTESİNDE

Costa’nın yanına bir yıldızı daha katmayı planlayan Beşiktaş’ta listenin ikinci sırasındaki isim de Roma’da görev yapan Edin Dzeko’ydu.

İtalyan ekibi ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’a sevindirici bir haber geldi. Başkent ekibinin Dzeko’nun yerine Zenit forması giyen golcü Serdar Azmoun ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Hâl böyle olunca Boşnak futbolcunun, Siyah-Beyazlı formayı giyme ihtimali de arttı.