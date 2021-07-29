Diego Costa için en yüksek teklifi veren Beşiktaş

Diego Costa için en yüksek teklifi veren Beşiktaş

Diego Costa transferinde 5 kulüp maliyeti nedeniyle vazgeçti. Şu anda en yüksek teklifi sunan takım Beşiktaş.

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, Diego Costa'nın transfer edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu ve golcü ismin şartlarının araştırılması konusunda girişimlerde bulunuldu.

Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıllık bir teklif sundu ve beklemeye geçti. Costa ve menajerinin planına göre; Diego Costa'ya imza parasıyla birlikte toplamda 3.5 milyon euroluk bir ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak; Beşiktaş, maliyeti düşürmek için uğraş veriyor.

İmza parasına Beşiktaşlı yetkililer sıcak bakmıyor. Oyuncunun menajeri ise Beşiktaş'ın teklifinden sonra Avrupa'da oyuncu için pazar arayışında. Bu doğrultuda Diego Costa'nın menajeri, futbolcuyu Fransız ekibi Marsilya ve Portekiz temsilcisi Benfica'ya önerdi.

5 KULÜP VAZGEÇTİ

Golcü futbolcunun önceki yıllara nazaran son dönemlerdeki istikrarsız görüntüsü ve maliyeti sebebiyle Marsilya bu transferde geri adım attı. Ayrıca Portekiz ekibi Benfica da Diego Costa önerisine sıcak bakmadı. Benfica, alternatif oyuncular üstünde duruyor.

EN YÜKSEK TEKLİF BEŞİKTAŞ’TAN

Daha önce İspanyol takımı Granada ve Brezilya'dan bir kulüp, Diego Costa'ya ilgi gösterdi. Fakat; futbolcu için önerilen 1.7 milyon Euro yıllık kazanç ne oyuncuyu ne de menajerini tatmin etmedi. İtalya'dan da Cagliari ve Bologna da oyuncuyu tercih etmedi. Şu anda Diego Costa için en yüksek teklifi veren kulüp Beşiktaş...

Ajansspor’un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa transferinde şartlar siyah-beyazlıların arzu ettiği çizgiye gelirse bu transferi gerçekleştirecek.

Şu an için mali açıdan herhangi bir anlaşma yok. Yönetim, aynı zamanda takım içindeki dengeleri de gözeterek bu transferde adım atma planı içinde. İş; dönüp dolaşıp 'para'da bitecek.