Diego Costa: Nerede oynayacağımın kararını verdim

Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız golcü Diego Costa, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Birçok takımın radarında olan golcü oyuncu transfer açıklamalarında bulundu.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, transfer konusunda aceleci davranmayacağının mesajını verdi.

Yakın zamanda Palmeiras ile bir görüşme yapan yıldız futbolcu, kariyerine doğduğu ülkede devam etmeyeceğini ifade etti.

“İLERLEYEN HAFTALARDA KADERİMİN NE OLDUĞUNU AÇIKLAYACAĞIM”

Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ YILLIK 2.5 MİLYON EURO ÖNERİYOR

32 yaşındaki Diego Costa'ya Benfica, Beşiktaş, Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler yapılmıştı.

Beşiktaş'ın futbolcuya en son yıllık 2.5 milyon euro ve 1.5 milyon da imza parası vermeyi kabul ettiği gündeme gelmişti.