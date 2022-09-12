Diego Costa Wolverhampton'da

Wolverhampton, Diego Costa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, İspanyol golcü Diego Costa ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar süren bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce de Premier Lig forması giyen ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan Diego Costa, takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Birinci sınıf bir kulübe geldim"

Costa, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip bir futbolcunun bulunduğu, birinci sınıf bir kulübe geldim. Kulüp kararımı etkiledi. Sadece teknik ya da oyuncuların kalitesi açısından değil, birçok Portekizli futbolcunun olması önemli. Bu uyum sürecimi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

"Tekrar oynamaya ve goller atmaya hazırım"

Premier Lig'in en iyi lig olduğunu ifade eden Diego Costa, fiziksel ve zihinsel olarak iyi olduğunu ve kariyeriyle ilgili pişmanlıklar duymadığını da dile getirdi. Bruno Lage ile iyi bir iletişim kurduğunu söyleyen Costa, "Daha çok futboldan bahsettik. İnanılmaz motive oldum ve tekrar oynamaya ve goller atmaya hazırım." dedi.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi

Transferde daha önce Türk takımlarıyla da anılan Diego Costa; Braga, Atletico Madrid, Chelsea, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano ve Atletico Mineiro takımlarında oynamıştı.