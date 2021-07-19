Diego Costa'nın maaş isteği sorun oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'nın yıllık 4 milyon euro istemesi transferin askıya alınmasına neden oldu.

Beşiktaş ile Diego Costa arasında devam eden transfer görüşmelerde pazar günü önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.

SERGEN HOCA'NIN DA FİKRİ SORULDU

Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

Siyah-beyazlıların Costa cephesinden maaş konusunda indirim yapılırsa yeniden görüşebileceği de gelen haberler arasında.