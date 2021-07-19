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Diego Costa'nın maaş isteği sorun oldu
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'nın yıllık 4 milyon euro istemesi transferin askıya alınmasına neden oldu.
- Haber Merkezi
- 19.07.2021 - 10:47
Beşiktaş ile Diego Costa arasında devam eden transfer görüşmelerde pazar günü önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.
SERGEN HOCA'NIN DA FİKRİ SORULDU
Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.
Siyah-beyazlıların Costa cephesinden maaş konusunda indirim yapılırsa yeniden görüşebileceği de gelen haberler arasında.