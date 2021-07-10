Yıldız oyuncu Diego Costa'nın menajeri Dino Pasalic, yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Pasalic, "Şartlarımızı Beşiktaş’a ilettik. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Atletico Madrid’in başarılı forvet oyuncusu Diego Costa’nın menajeri İstanbul'a geldi.

32 yaşındaki golcü futbolcunun serbest kalması nedeniyle birçok takımdan teklif aldıklarını belirten menajer Dino Pasalic dün arkadaşı ile Antalya’ya gitti.

“ŞARTLARIMIZI BEŞİKTAŞ’A İLETTİK BEKLİYORUZ”

Diego Costa’nın Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Dino Pasalic “Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Şartlarımızı Beşiktaş’a ilettik. Bekliyoruz” diye konuştu.

DZEKO ADAYLAR ARASINDAN ÇIKTI

Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta daha önce Mario Mandzukic (35), Dries Mertens (34) ve Edin Dzeko’nun (35) isimleri gündeme gelirken Roma’da Jose Mourinho’nun Dzeko’yu takımda görmek istediğini açıklamasının ardından Bosnalı oyuncu adaylar arasından çıktı.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Hürriye'in haberine göre; 32 yaşındaki Diego Costa diğer adaylara oranla daha genç bir isim olarak dikkat çekerken Beşiktaş’ın 2.5 milyon euro + 1.5 milyon euro imza parası önerdiği yıldız oyuncunun garanti ücret olarak 3.5 milyon euroda direttiği öğrenildi.

Atletıco Madrid’deki ilk dönemi ve 3 yıllık Chelsea macerasında Diego Costa kariyerinin adeta zirvesine ulaştı. Öyle ki bu performans sonrası 2014-15 sezonunda 38 milyon euroya Chelsea’ye transfer oldu.

İNGİLTERE’DE 120 MAÇTA 58 GOL ATTI

Ada’da geçirdiği 3,5 yılda 120 maça çıkan Costa 58 gol atıp 24 asist yaparken 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 de lig kupası zaferi yaşadı. 2018 Ocak’ta ise 60 milyon euro bonservisle Atletico Madrid’e geri döndü.

İSPANYA'DA 215 MAÇ 83 GOL

Atletico’daki ilk döneminde 135 maçta 64 gol, 22 asistle oynayan Costa, ikinci döneminde ise 80 maça çıkarken 19 gol, 14 asistlik bir performansa imza atmayı başardı.