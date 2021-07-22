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    Diego Godin, Beşiktaş'ı açıkladı

    İtalyan ekibi Cagliari ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki savunmacı Diego Godin, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 09:04
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    Diego Godin, Beşiktaş'ı açıkladı

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken Uruguaylı savunmacı Diego Godin'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

    Cagliari Başkanı ile konuştuğunu ve kendisine Rusya ve Beşiktaş'tan teklif geldiğini belirten Godin, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım.

    “BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ VAR”

    Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş." dedi.

    Diego Godin, Beşiktaş ı açıkladı #1

    35 YAŞINDA

    Kariyerinde Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi takımlarda oynayan Godin, son olarak Cagliari'ye transfer oldu ve 28 lig maçında görev aldı.

    35 yaşındaki deneyimli savunmacının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Diego Godin, Beşiktaş ı açıkladı #2

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