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    Diego Godin sözleşmesini feshetti

    Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan Uruguaylı stoper Diego Godin, Inter ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 13:10
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 13:10
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    Diego Godin sözleşmesini feshetti

    Inter'in 2019 yılında Atletico Madrid'den transfer ettiği Diego Godin'in, İtalya macerası kısa sürdü.

    34 yaşındaki futbolcu, mavi-siyahlılarla olan sözleşmesini feshetti.

    CAGLIARI VE RENNES İSTİYOR

    Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli stoperi, Cagliari ile Rennes takımları da istiyor.

    Uruguaylı defans oyuncusu, geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.

    Diego Godin sözleşmesini feshetti #1

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