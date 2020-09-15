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- Diego Godin sözleşmesini feshetti
Diego Godin sözleşmesini feshetti
Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan Uruguaylı stoper Diego Godin, Inter ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 13:10
- Güncelleme : 15.09.2020 - 13:10
Inter'in 2019 yılında Atletico Madrid'den transfer ettiği Diego Godin'in, İtalya macerası kısa sürdü.
34 yaşındaki futbolcu, mavi-siyahlılarla olan sözleşmesini feshetti.
CAGLIARI VE RENNES İSTİYOR
Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli stoperi, Cagliari ile Rennes takımları da istiyor.
Uruguaylı defans oyuncusu, geçen sene 36 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.