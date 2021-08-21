Diego Perotti, Fenerbahçe'den gitmek istemiyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Diego Perotti, kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ise Perotti'nin sözleşme feshetmek için tüm opsiyonları deniyor.

Tedavisini İstanbul, İtalya ve Arjantin üçgeninde de tamamlayan Diego Perotti, Fenerbahçe'deki 1 yıllık sözleşmesini tamamlamak istiyor ve bu düşüncesini sarı-lacivertli yönetime iletti.

Fenerbahçe ile sözleşme feshine yanaşmayan Diego Perotti, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için bir yıllık ücretini talep ediyor ancak sarı-lacivertli yönetim bu talebe de yanaşmıyor.

SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMEMESİ MERAK KONUSU

Fenerbahçe, Diego Perotti ve Roma arasında yapılan sözleşme "sır" gibi saklanırken; Fenerbahçe'nin 1 yılda sadece 4 maça çıkan bir futbolcunun sözleşmesini neden feshedemediği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

1988 doğumlu Arjantinli milli futbolcu, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Moron'da başladı. Sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da oynadı. Roma formasıyla 138 maçta 32 gol attı.

Geçen sezon Serie A'da 21 karşılaşmada 5 golle oynadı. 6 sezon formasını giydiği Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.