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    Diego Perotti, Fenerbahçe'ye imza atıyor

    Diego Perotti, Fenerbahçe'ye imza atıyor

    Fenerbahçe, Diego Perotti'nin ardından Roma'yla da anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 10:29
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    Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, Roma'nın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yle el sıkıştı.

    ROMA'YLA DA ANLAŞILDI

    Oyuncunun ardından İtalyan ekibiyle de anlaşan yönetim, tecrübeli futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

    Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Perotti, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

    Diego Perotti, Fenerbahçe ye imza atıyor #1

    SON TRANSFER

    Fenerbahçe yönetiminin, Arjantinli futbolcunun gelmesiyle birlikte transferi kapattığı öğrenildi.

    Bu sezon alınan futbolcular:

    1-Caner Erkin
    2-Gökhan Gönül
    3-Jose Sosa
    4-Filip Novak
    5-Mert Hakan Yandaş
    6-Mame Thiam
    7-Enner Valencia
    8-Mauricio Lemos
    9-Marcel Tisserand
    10-Sinan Gümüş
    11-Barış Sungur
    12-İsmail Yüksek
    13-Nazım Sangare
    14-Mbwana Samatta
    15-Papiss Cisse
    16-Diego Perotti

    Öte yandan resmi Twitter hesabından uçak emojisi paylaşan Fenerbahçe Kulübü, Perotti'nin Türkiye'ye geleceğini duyurmuş oldu.

    Diego Perotti, Fenerbahçe ye imza atıyor #2

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