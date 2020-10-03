- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Diego Perotti, Fenerbahçe'ye imza atıyor
Diego Perotti, Fenerbahçe'ye imza atıyor
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 10:29
Transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Roma'nın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Perotti'yle el sıkıştı.
ROMA'YLA DA ANLAŞILDI
Oyuncunun ardından İtalyan ekibiyle de anlaşan yönetim, tecrübeli futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.
Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Perotti, daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
SON TRANSFER
Fenerbahçe yönetiminin, Arjantinli futbolcunun gelmesiyle birlikte transferi kapattığı öğrenildi.
Bu sezon alınan futbolcular:
1-Caner Erkin
2-Gökhan Gönül
3-Jose Sosa
4-Filip Novak
5-Mert Hakan Yandaş
6-Mame Thiam
7-Enner Valencia
8-Mauricio Lemos
9-Marcel Tisserand
10-Sinan Gümüş
11-Barış Sungur
12-İsmail Yüksek
13-Nazım Sangare
14-Mbwana Samatta
15-Papiss Cisse
16-Diego Perotti
Öte yandan resmi Twitter hesabından uçak emojisi paylaşan Fenerbahçe Kulübü, Perotti'nin Türkiye'ye geleceğini duyurmuş oldu.