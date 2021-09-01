Euro
9.823
-0.03%
Dolar
8.2886
-0.2%
Altın
483.61
-0.17%
Borsa
1.474
0.14%
Bitcoin
397.867
0.89%
EXEN Coin
25.04
-1.18%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    Diego Rossi, Fenerbahçe'de

    Diego Rossi, Fenerbahçe'de

    Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 22:25
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 22:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Yönetimi, büyük bir gizlilikle yürüttüğü sürecin ardından çok önemli bir transfere imza attı.

    Los Angeles’ın ve ABD Futbol Ligi MLS’in en önemli yıldızlarından biri olan Diego Rossi 1 yıllığına kiralandı.

    LOS ANGELES DUYURDU

    Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün genel menajeri John Thorrington, "Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde harika bir oyuncuya dönüşümünü görmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

    Diego Rossi, Fenerbahçe'de İZLE

    Diego Rossi, Fenerbahçe de #1

    FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

    Los Angeles'in ardından Fenerbahçe de transferi açıkladı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Diego Rossi" ifadeleri kullanıldı.

    Diego Rossi, Fenerbahçe de #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir