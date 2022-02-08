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    Diego Rossi için Flamengo'dan hamle

    Diego Rossi için Flamengo'dan hamle

    Fenerbahçe kadrosundaki yerini Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası kaybeden Diego Rossi, transfer döneminin 2 ay daha süreceği Brezilya kulübü Flamengo'ya önerildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 14:44
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    Fenerbahçe'deki yerini kaybeden Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, menajerler tarafından Flamengo'ya önerildi.

    Brezilya'dan Torcedores'in haberine göre; Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası forma şansı bulamayan Diego Rossi ayrılık kararı aldı. Flamengo'nun Avrupa'da en çok iş yaptığı menajer Giuliano Bertolucci, Rossi'yi Brezilya kulübüne önerdi.

    Bu öneri üzerine Flamengo Baş Gözlemcisi Fabinho Soldado, Rossi'yi gözlemledi ve yönetim ile teknik heyete olumlu görüş bildirdi. Flamengo yönetimi ise teknik direktör Paulo Sousa'ya transferde topu bıraktı.

    Diego Rossi için Flamengo dan hamle #1

    AYLIK ÜCRETİ 75 BİN EURO

    Diego Rossi'nin Fenerbahçe'den aylık 75 bin euro gibi bir ücretinin olduğu ve bu ücretinin de karşılanabilir olduğu belirtildi.

    24 MAÇTA 7 GOLE ETKİ

    Fenerbahçe'nin 7 milyon euro opsiyonuyla Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi, sarı-lacivertli formayla 24 resmi maça çıkıp 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

    Diego Rossi için Flamengo dan hamle #2


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