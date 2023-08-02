Diego Rossi, MLS'e dönüyor! İşte yeni takımı Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Diego Rossi, takıma veda ediyor. MLS kulüplerinden Colombus Crew ile prensipte anlaşmaya varan Uruguaylı kanat oyuncusunun sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için ABD’ye gitmesi bekleniyor.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri sonrası Fenerbahçe’de forma giyme şansı kalmayan Joao Pedro, ülkesi Brezilya’ya döndü. Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen bir başka isim Diego Rossi de takıma veda ediyor. MLS kulüplerinden Colombus Crew ile prensipte anlaşmaya varan Uruguaylı kanat oyuncusunun sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için ABD’ye gitmesi bekleniyor. Oyuncunun bonservisi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Yeniden yükselişe geçmek istiyor Öte yandan taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Rossi, MLS'e giderek kariyerinde yeniden yükselişe geçmeyi düşünüyor. Uruguaylı futbolcu geçen sezon 51 maçta 4 gol 11 asist yapmıştı.