Diego Rossi'nin kökeni Maraşlı çıktı

Sarı-lacivertli ekibin yeni transfer Diego Rossi'nin annesinin kökeni Kahramanmaraş'a uzanıyor.

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe birçok oyuncuyu açıkladı. Onlardan biri de Diego Martín Rossi Marachlian…

Herkes onu Diego Rossi olarak tanısa da oyuncunun soy adı Marachlian. Rossi’nin soyadı Türk futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Zira, Marachlian bildiğimiz Maraşlı... Çünkü annesinin kökenleri Maraş'a dayanıyor.

SOYADI ERMENİ ASILLI DEDESİNDEN GELİYOR

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan futbolcunun soyadı bir dönem Maraş'ta yaşamış olan Ermeni asıllı dedesinden geliyor.

Uruguay genç milli takımlarında oynayan Diego Rossi Marachlian, bunun için Ermenistan Milli Takımında oynaması için davet aldı. Ancak henüz buna yanıt vermedi.

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor.

SAĞ AYAĞINI ETKİN KULLANIYOR

Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.

Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.