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    Diego Simeone, Atletico Madrid ile sözleşme uzattı

    İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktörü Diego Simeone ile sözleşme 2024'e kadar sözleşme yenilediğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:36
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    Diego Simeone, Atletico Madrid ile sözleşme uzattı

    Atletico Madrid, teknik direktörü Diego Simeone ile nikah tazeledi.

    İispanyol ekibi geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaştığı Arjantinli teknik adam ile 2024 yılına kadar geçerli olmak şartıyla sözleşme uzattığını açıkladı.

    Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Simeone ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı. Sezona başlamak için ne güzel bir yol!" ifadelerine yer verildi.

    9 YILDIR TAKIMIN BAŞINDA

    2012 yılından beri takımın başında yer alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası elde etti.

    Diego Simeone, Atletico Madrid ile sözleşme uzattı #1

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