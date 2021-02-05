Diktatörün torunu Floriani Mussolini, Lazio'da

İtalya'da diktatör Benito Mussolini'nin torununun çocuğu Floriani Mussolini, Lazio'nun 19 yaş altı takımıyla sözleşme imzaladı.

İtalya'da gündem, Lazio'nun yeni transferi Romano Benito Floriani Mussolini.

Diktatör Benito Mussolini'nin torununun çocuğu olan Floriani Mussolini, Başkent ekibine transfer oldu.

İtalya'da ordu tarafından kurulan Lazio kulübü, geçmişte sağ görüşün temsilcileri arasındaydı.

Başkent Roma'daki aşırı sağcılar da Lazio'yu destekleyenler arasında.

TEK HEDEFİ FUTBOL

18 yaşındaki futbolcu Benito Mussolini, büyük dedesiyle aynı adı taşısa da tek hedefinin, futbolda başarılı bir kariyer yapmak olduğunu söyledi.