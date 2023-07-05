Dimitris Pelkas, Sivasspor yolunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dimitris Pelkas'ın Sivasspor'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

2022-2023 sezonun başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın sezonun bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinin sona erdi. 29 yaşındaki Pelkas'ın Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sivasspor'la anlaştı BeIN Sports'ta yer alan habere göre; bonservisini eline alan Yunan oyuncunun adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Sivasspor'un Pelkas ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe'de 67 maça çıktı Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Dimitris Pelkas 13 gol, 8 asistlik katkı vermişti. Hull City ile 26 maçta boy gösteren hücum oyuncusu 2 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.