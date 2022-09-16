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    Dinamo Kiev, Serdar Dursun'a talip oldu

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden olan Dinamo Kiev, sarı-lacivertlilerin forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
    • 16.09.2022 - 15:17
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    Dinamo Kiev, Serdar Dursun'a talip oldu

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun'a talip oldu.

    Fenerbahçe kararı Serdar'a bıraktı

    Fenerbahçe'de forma şansını kaybeden Serdar Dursun için Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev devreye girdi. Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan rakibinin isteğine sıcak bakan Fenerbahçe, kararı Serdar Dursun'a bıraktı.

    Dinamo Kiev, Serdar Dursun a talip oldu #1

    Serdar Dursun, transfere sıcak bakmıyor

    Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

    Dinamo Kiev, Serdar Dursun a talip oldu #2

    İlk 11'deki yerini kaybetti

    Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan ve bu maçların çoğunda oyuna sonradan giren Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

    Dinamo Kiev, Serdar Dursun a talip oldu #3


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