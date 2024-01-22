Dinamo Zagreb'den Ryan Kent açıklaması: Fenerbahçe ile görüşüyoruz Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 54 puanla ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor.

Kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Çağlar Söyüncü transferinde de sona yaklaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de büyük merak uyandırıyor.

Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Rangers'tan ayrılarak bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye katılan ancak gösterdiği performansla bir türlü istenileni veremeyen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

"Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Daha önce ismi İngiliz ekipleriyle anılan Kent'in bu kez Dinamo Zagreb peşine düştü.

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz.

1 gol ve 2 asistle oynadı

Bu sezon deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal tarafından fazla şans verilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, 15 resmi maça çıktı.

İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.