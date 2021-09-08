Dja Djedje, Denizlispor'da

Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



