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Dja Djedje, Denizlispor'da
Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 13:50
- Güncelleme : 08.09.2021 - 14:17
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.
DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK ANLAŞMA
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.