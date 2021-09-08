Euro
9.9749
0.84%
Dolar
8.4351
1.03%
Altın
487.9
1.3%
Borsa
1.449
-0.37%
Bitcoin
397.996
-6.90%
EXEN Coin
23.20
-10.35%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Dja Djedje, Denizlispor'da

    Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dja Djedje, Denizlispor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

    DJA DJEDJE İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Dja Djedje, Denizlispor da #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir