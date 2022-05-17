Djaniny Semedo için Al Hilal teklif yaptı

Djaniny Semedo için Al Hilal teklif yaptı

Sezon başında ayrılığın kapısından dönen başarılı futbolcu, Bordo-Mavililere bonservis kazandırmaya hazırlanıyor. Al Hilal'in Djaniny Semedo için Trabzonspor'a 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Trabzonspor 'un 2020-21 sezonu başında Al Ahli'den transfer ettiği Djaniny Semedo, Bordo-Mavililere veda edebilir.

Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için astronomik bir teklif aldı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılması önlenen Djaniny Semedo bu kez kulübüne müthiş bir para kazandırarak ayrılıyor.

Teklif 6 milyon euro

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi isimleri hatırı sayılır bir bedelle göndermesi beklenen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Djaniny Semedo için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Avcı'nın onayı bekleniyor

Djaniny Semedo'ya gelen teklif karşısında mest olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor. Akşam'ın haberine göre; Avcı'nın onay vermesi halinde Djaniny Semedo'nun transferi resmiyet kazanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Djaniny Semedo'nun sezon başında ayrılmak istediğini ancak doğru iletişimle oyuncuyu ikna ettiğini açıklamıştı.

35 maçta 11 gol 5 asist

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Djaniny 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bordo-Mavililerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.