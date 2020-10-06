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    Djaniny Tavares'in lisansı çıkarılamadı

    Djaniny Tavares'in lisansı çıkarılamadı

    Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Tavares'in, eski kulübü Al Ahli'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle lisansı tescil edilemedi. Bordo-mavililer konuyu FIFA'ya taşıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 13:04
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    Trabzonspor'un dikkat çeken transferlerinden biri olan Djaniny Tavares'in lisansının henüz çıkmaması nedeniyle bordo-mavili takımda kriz çıktı.

    AL AHLI BELGELERİ GÖNDERMİYOR

    61 Saat'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.

    Djaniny Tavares in lisansı çıkarılamadı #1

    Bu sürecin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden bordo-mavili yöneticiler, sorunun devam etmesi halinde ise FIFA'ya geçici lisans için başvuru yapacak. Yeşil Burunlu futbolcu, bu şekilde Süper Lig maçlarında forma giyebilecek.

    BEŞİKTAŞ JOSEF SORUNUNU ÇÖZMÜŞTÜ

    Öte yandan Beşiktaş da aynı sorunu yaşamış ve FIFA'ya başvurup Josef de Souza'nın geçici lisansını çıkarmıştı.

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