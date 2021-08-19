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Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu

Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Rennes'in, bu transfer için Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.