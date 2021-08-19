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Doğan Alemdar, Rennes'e transfer oldu
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 09:26
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:03
Kayserispor’da Doğan Alemdar, gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına girmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ın Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.
Kayserispor’dan yapılan açıklamada, ''Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
ANLAŞMA 5 YILLIK
Doğan, Fransız ekibine 5 yıllık imza atacak. Rennes'in, bu transfer için Kayserispor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sözleşmede Kayserispor’un lehine bonuslar da yer alıyor.
Doğan’ın ikinci satışından da yüzde 20 pay hakkının Kayserispor'un olacağı gelen haberler arasında.
GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU
Oyuncuyla Muslera’nın olmadığı maçlarda oynatmak için Galatasaray da ilgileniyordu ancak Alemdar, seçimini Rennes’ten yana kullandı.