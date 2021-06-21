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    Doğan Erdoğan, Gaziantep FK ile anlaştı

    Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 16:19
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    Doğan Erdoğan, Gaziantep FK ile anlaştı

    Süper Lig ekipleri yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Ekipler, kadrolarını güçlendiremek için ihtiyaç duydukları mevkilere transferleri gerçekleştiriyor.

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK da bir transferi açıkladı. Anadolu ekibi, son olarak Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile anlaştı.

    Doğan Erdoğan, Gaziantep FK ile anlaştı #1

    2+1 YILLIK ANLAŞMA

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

    Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Doğan Erdoğan, Gaziantep FK ile anlaştı #2

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