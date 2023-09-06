Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. Bordo-Mavililer, Doğucan Haspolat'ın bonservisini de açıkladı.

ensonhaber.com

Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ı bonservisiyle Westerlo'ya yolladı.

Bonservisi açıklandı

Belçika ekibi, Doğucan Haspolat için Trabzonspor'a 600 bin euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödemesi yapacak.

Öte yandan bordo-mavililerin, 23 yaşındaki ön liberonun sonraki satışından yüzde 20 payı da bulunuyor.

KAP'a bildirildi

Transferle ilgili KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı: