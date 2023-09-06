Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu

Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ı bonservisiyle Westerlo'ya yolladı.
Bonservisi açıklandı
Belçika ekibi, Doğucan Haspolat için Trabzonspor'a 600 bin euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödemesi yapacak.
Öte yandan bordo-mavililerin, 23 yaşındaki ön liberonun sonraki satışından yüzde 20 payı da bulunuyor.
KAP'a bildirildi
Transferle ilgili KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Westerlo Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 600.000.-EUR ve şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek Transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir."