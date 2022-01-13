Doğukan Aral Şimşir, Trabzonspor ile anlaştı

Gelecek yılların yapılandırmasına da şimdiden başlayan Trabzonspor, Midtjylland'ın genç futbolcusu Doğukan Aral Şimşir ile el sıkıştı.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Visca, Kouassi, Puchacz gibi önemli transferler yapan Trabzonspor , bir yandan da gelecek yılların planlaması içinde...

Bordo-mavililer, Midtjylland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Doğuhan Aral Şimşir'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Trabzon'da oynanan gençlik ligi karşılaşmasında göz dolduran genç futbolcu performansıyla büyülerken Midtjylland maçı 5-2 kazanmıştı.

KULÜBÜYLE PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için aylardır Midtjylland ile görüşürken, Danimarka ekibi 3 milyon eurodan 2.5 milyon euroya indi.

Bordo-mavililer ise 1.5 ila 2 milyon euro arası bir rakama transferi bitirmeyi hedefliyor.

Pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, “Oyuncum Trabzonspor’da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz.” demişti.