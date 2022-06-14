Doğukan Sinik, Fenerbahçe'nin transfer listesinde

Yerli kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'e geçtiğimiz sezon damgasını vuran Doğukan Sinik'i listesine ekledi.

Emre Mor ve Halil Akbunar ile yapılan görüşmelerden şimdilik olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertliler rotayı A Milli Takım'da da yıldızı parlayan Doğukan Sinik'e çevirdi.

Lincoln Henrique ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Antalyaspor'da Nuri Şahin yönetiminde iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu için de Akdeniz ekibiyle görüşüyor.

Antalyaspor en az 5 milyon euro isteyecek

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Doğukan için Antalyaspor'un en az 5 milyon euro isteyeceği öğrenilirken, sarı-lacivertlileri takas formülüyle bu transferi çözmek istediği de gelen haberler arasında.

Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkan milli futbolcu 3 gol 7 asistle takımının 10 golüne doğrudan katkı sağlarken mücadelesiyle de alkış aldı.