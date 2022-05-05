Domagoj Vida derbide oynayamayacak

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'den ayrıldı. Başarılı oyuncu derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti.

Hırvat oyuncunun babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.

Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası cuma günü operasyon geçirecektir." denildi.

Derbide yok

Deneyimli stoperin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmezken, yerine kimin oynayacağı da merak konusu oldu.