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    Domagoj Vida derbide oynayamayacak

    Domagoj Vida derbide oynayamayacak

    Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'den ayrıldı. Başarılı oyuncu derbide forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:12
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    Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti.

    Hırvat oyuncunun babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.

    Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası cuma günü operasyon geçirecektir." denildi.

    Domagoj Vida derbide oynayamayacak #1

    Derbide yok

    Deneyimli stoperin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmezken, yerine kimin oynayacağı da merak konusu oldu.

    Domagoj Vida derbide oynayamayacak #2


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