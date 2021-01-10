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    Domagoj Vida, Mandzukic transferi için devrede

    Domagoj Vida, Mandzukic transferi için devrede

    Beşiktaş hücum hattını Mario Mandzukic ile güçlendirmeyi hedeflerken; Domagoj Vida vatandaşını ikna etmek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 13:30
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    Lider Beşiktaş'ta Mario Mandzukic'in transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Bonservisi elinde olan Hırvat forvetle masaya oturan Siyah-Beyazlılar pazarlıkları sürdürüyor. Transferin bitmesi için Domagoj Vida da resmen devreye girdi.

    Domagoj Vida, Mandzukic transferi için devrede #1

    ÇOK YOĞUN BİR TRAFİK VAR

    Vida'nın milli takımdan yakın arkadaşı Mandzukic'le çok yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğu öğrenildi. Hırvat yıldız, vatandaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.

    Domagoj Vida, Mandzukic transferi için devrede #2

    "BEŞİKTAŞ EN DOĞRU KARAR OLUR"

    Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "Buraya gelmek son yıllarda aldığın en doğru karar olur. Hiç düşünme ve teklifi kabul et." dediği ortaya çıktı.

    Domagoj Vida ve Mario Mandzukic beraber çok önemli başarılara imza attı.

    Domagoj Vida, Mandzukic transferi için devrede #3

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