Domagoj Vida, Roma'nın teklifini geri çevirdi

Beşiktaş'ta yıllık 3.4 milyon euro kazanan Domagoj Vida, İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyerek Roma'ya gitmeyi reddetti.

Maaşı yüksek futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimine, Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.

3.4 milyon euroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoperin, Roma'ya gitmek istemediği öğrenildi.

'İSTANBUL'DA MUTLUYUM' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Marcao ve Vida için Türkiye'ye gelen İtalyan yöneticiler, 31 yaşındaki defans oyuncusunu ikna edemedi.

İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini dile getirdi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Vida'nın tavrı nedeniyle eli kolu bağlanan yönetimin, 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor.