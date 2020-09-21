Dolar
7.6007
0.5982%
Euro
8.9592
-0.0345%
Altın
1931.2
-0.9925%
Borsa
1103.06
-0.8003%
G. Altın
471.82
-0.4452%
Bitcoin
81259.32
-2.0865%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C
    Domagoj Vida, Roma'nın teklifini geri çevirdi

    Domagoj Vida, Roma'nın teklifini geri çevirdi

    Beşiktaş'ta yıllık 3.4 milyon euro kazanan Domagoj Vida, İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyerek Roma'ya gitmeyi reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 12:35
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 12:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Maaşı yüksek futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimine, Domagoj Vida'dan kötü haber geldi.

    3.4 milyon euroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoperin, Roma'ya gitmek istemediği öğrenildi.

    'İSTANBUL'DA MUTLUYUM' DEDİ

    Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Marcao ve Vida için Türkiye'ye gelen İtalyan yöneticiler, 31 yaşındaki defans oyuncusunu ikna edemedi.

    İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini dile getirdi.

    Domagoj Vida, Roma nın teklifini geri çevirdi #1

    2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Vida'nın tavrı nedeniyle eli kolu bağlanan yönetimin, 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor.

    Domagoj Vida, Roma nın teklifini geri çevirdi #2

    Domagoj Vida, Roma nın teklifini geri çevirdi #3

    Domagoj Vida, Roma nın teklifini geri çevirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir