Petrol
103.64
2.45%
Euro
17.6675
0.66%
Dolar
17.4304
0.18%
Altın
961.7
0.61%
Borsa
2382
0.00%
Bitcoin
386.734
3.90%
BTXN Coin
7.29
-2.80%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Domagoj Vida, Suudi Arabistan'a gidiyor

    Domagoj Vida, Suudi Arabistan'a gidiyor

    Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından yeni takımı merak edilen Domagoj Vida'nın Al-Ettifaq ile anlaştığı kaydedildi.
    • 18.07.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

    Domagoj Vida, Suudi Arabistan a gidiyor #1

    165 maçta oynadı

    2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu siyah-beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.

    Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.

    Domagoj Vida, Suudi Arabistan a gidiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı
    Dünya

    Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı

    Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    3. Sayfa

    Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Görüş Bildir