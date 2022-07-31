Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.226
0.06%
BTXN Coin
9.85
-4.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Domagoj Vida'nın yeni takımı AEK Atina

    Yunanistan ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş ile yolları ayrılan Domagoj Vida'yı renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar, Hırvat stoperin transferini resmen duyurdu.
    • 31.07.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Domagoj Vida'nın yeni takımı AEK Atina

    Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

    Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu.

    Sözleşme 2 yıllık

    Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen duyurdu. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

    Domagoj Vida nın yeni takımı AEK Atina #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü
    Ekonomi

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir