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Domagoj Vida'nın yeni takımı AEK Atina
Yunanistan ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş ile yolları ayrılan Domagoj Vida'yı renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar, Hırvat stoperin transferini resmen duyurdu.
- 31.07.2022 - 13:58
Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu.
Sözleşme 2 yıllık
Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen duyurdu. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.