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    Domagoj Vida'ya Körfez'den teklif geldi

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın, Körfez ülkelerinden teklif aldığı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
    • 20.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:36
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    Domagoj Vida'ya Körfez'den teklif geldi

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

    Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılacak olan başarılı oyuncular takımı düşündürüyor.

    Vida'ya Körfez ülkelerinden talip çıktı

    Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın, Körfez ülkelerinden teklifler aldığı aktarıldı.

    Domagoj Vida ya Körfez den teklif geldi #1

    3-4 milyon euro teklif edildi

    Yıllık 3-4 milyon euro düzeyinde ücretler sunulduğu belirtilirken 33 yaşındaki başarılı stoperin, siyah-beyazlı ekipten ayrılıp yeni bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

    Beşiktaş bu paraları ödeyemez

    Aynı zamanda Beşiktaş'ın, 3-4 milyon euro gibi rakamları oyuncuya ödeyemeyeceği de eklendi.

    31 müsabakada görev aldı

    Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 müsabakada görev alan Hırvat stoper, siyah-beyazlı ekibe 1 gol ile destek oldu.

    Domagoj Vida ya Körfez den teklif geldi #2


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