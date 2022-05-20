Domagoj Vida'ya Körfez'den teklif geldi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida'nın, Körfez ülkelerinden teklif aldığı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılacak olan başarılı oyuncular takımı düşündürüyor.

Vida'ya K örfez ülkelerinden talip çıktı

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın, Körfez ülkelerinden teklifler aldığı aktarıldı.





3-4 milyon euro teklif edildi

Yıllık 3-4 milyon euro düzeyinde ücretler sunulduğu belirtilirken 33 yaşındaki başarılı stoperin, siyah-beyazlı ekipten ayrılıp yeni bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş bu paraları ödeyemez

Aynı zamanda Beşiktaş'ın, 3-4 milyon euro gibi rakamları oyuncuya ödeyemeyeceği de eklendi.

31 müsabakada görev aldı

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 müsabakada görev alan Hırvat stoper, siyah-beyazlı ekibe 1 gol ile destek oldu.



