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- Domagoj Vida'ya Körfez'den teklif geldi
Domagoj Vida'ya Körfez'den teklif geldi
- 20.05.2022 - 10:23
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:36
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılacak olan başarılı oyuncular takımı düşündürüyor.
Vida'ya Körfez ülkelerinden talip çıktı
Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın, Körfez ülkelerinden teklifler aldığı aktarıldı.
3-4 milyon euro teklif edildi
Yıllık 3-4 milyon euro düzeyinde ücretler sunulduğu belirtilirken 33 yaşındaki başarılı stoperin, siyah-beyazlı ekipten ayrılıp yeni bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Beşiktaş bu paraları ödeyemez
Aynı zamanda Beşiktaş'ın, 3-4 milyon euro gibi rakamları oyuncuya ödeyemeyeceği de eklendi.
31 müsabakada görev aldı
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 müsabakada görev alan Hırvat stoper, siyah-beyazlı ekibe 1 gol ile destek oldu.